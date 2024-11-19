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14:58, 19 ноября 2024Мир

На Западе усомнились в способности ударов вглубь России изменить ход конфликта

Bloomberg: Запад не верит в способность ударов вглубь РФ изменить ход конфликта
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Власти стран Запада не верят в способность снятия ограничений на украинские удары вглубь России изменить ход конфликта. Об этом сообщает Bloomberg.

«Официальные лица стран-союзниц не ожидают, что недавнее разрешение существенно повлияет на ситуацию, по крайней мере на данный момент, или кардинально изменит баланс сил в конфликте», — утверждается в публикации.

По данным агентства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время сдают позиции из-за сильного давления со стороны более многочисленных и лучше оснащенных российских войск.

В публикации также сообщается, что не все страны Запада пришли к единой позиции по вопросу разрешения ВСУ на удары вглубь России: французские официальные лица поддержали решение США, Великобритания рассматривает снятие ограничений с использования дальнобойных ракет Storm Shadow, в то время как Германия вновь подтвердила отказ поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса должны самостоятельно решать, снимать ли им ограничения на удары дальнобойным оружием своего производства.

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