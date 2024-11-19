Генсек НАТО прокомментировал вероятность снятия ограничений на удары вглубь России

Рютте: страны НАТО сами решают, снимать ли им ограничения на удары вглубь России

Страны — участницы НАТО должны самостоятельно решать, снимать ли им ограничения для Украины на удары дальнобойным оружием своего производства вглубь российской территории. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, его цитирует ТАСС.

«Отдельным союзникам [необходимо] самостоятельно решить, что им делать. Я не буду говорить о том, как союзники должны поступить», — сказал глава военного блока.

По словам Рютте, особенно важно «в целом как можно меньше публично информировать о решениях, чтобы не делать врага мудрее».

Ранее генсек НАТО призвал западные страны не ограничивать использование Украиной поставленного оружия.