Американский сенатор призвал отказать Байдену в выделении средств на Украину

Сенатор Ли: Конгресс должен отказать Байдену в выделении средств на Украину

Конгресс должен отказать действующему американскому лидеру Джо Байдену в выделении дополнительных средств на помощь Киеву. Об этом заявил сенатор США Майк Ли (республиканец от штата Юта), пишет ТАСС.

Законодатель прокомментировал новость о том, что Байден запросил денег на восполнение американских запасов вооружений взамен переданных ранее Украине.

По его словам, Байден таким образом отдает 4,7 миллиарда долларов Киеву из налоговых отчислений граждан, простив в одностороннем порядке займы Киеву.

«Конгресс не должен делать ему бесплатный подарок перед его уходом для дальнейшего подрыва мирных переговоров [избранного президента США] Дональда Трампа», — призвал политик.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена планирует списать Украине долг в размере 4,65 миллиарда долларов.