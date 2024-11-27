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05:31, 27 ноября 2024Мир

Американский сенатор призвал отказать Байдену в выделении средств на Украину

Сенатор Ли: Конгресс должен отказать Байдену в выделении средств на Украину
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Конгресс должен отказать действующему американскому лидеру Джо Байдену в выделении дополнительных средств на помощь Киеву. Об этом заявил сенатор США Майк Ли (республиканец от штата Юта), пишет ТАСС.

Законодатель прокомментировал новость о том, что Байден запросил денег на восполнение американских запасов вооружений взамен переданных ранее Украине.

По его словам, Байден таким образом отдает 4,7 миллиарда долларов Киеву из налоговых отчислений граждан, простив в одностороннем порядке займы Киеву.

«Конгресс не должен делать ему бесплатный подарок перед его уходом для дальнейшего подрыва мирных переговоров [избранного президента США] Дональда Трампа», — призвал политик.

Ранее сообщалось, что администрация Байдена планирует списать Украине долг в размере 4,65 миллиарда долларов.

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