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21:11, 26 ноября 2024Мир

В США обещали поддерживать Украину до конца президентства Байдена

Госсекретарь Блинкен: администрация Байдена поддержит Украину до последнего дня
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Claudia Greco / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента страны Джо Байдена сделает все возможное, чтобы Украина получила нужные средства для продолжения конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Блинкен подчеркнул, что Вашингтон поддержит Украину до последнего дня президентства Байдена. Он подчеркнул, что это обе палаты Конгресса одобрили дополнительное финансирование для Киева.

«Мы намерены сделать всё, чтобы Украина была способна либо продолжать сражаться в течение 2025 года, либо вести переговоры с позиции силы, если до этого дойдет», — отметил чиновник.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия с обеспокоенностью отмечает эскалацию конфликта на Украине уходящей администрацией Байдена. Он добавил, что конфронтационный настрой действующей администрации не меняется, что лишь осложняет международную обстановку.

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