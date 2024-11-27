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06:34, 27 ноября 2024Мир

Маск прокомментировал информацию о запросе Байдена по Украине одной фразой

Маск негативно отреагировал на информацию о 24 миллиардах долларов для Украины
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: David Swanson / Reuters

Предприниматель Илон Маск в соцсети X негативно отреагировал на информацию о том, что уходящий президент США Джо Байден запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов для Украины.

«Это не нормально», — говорится в его публикации.

Ранее Politico сообщило, что Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные средства для Киева. Два помощника конгрессмена подтвердили запрос, который могут рассмотреть уже в декабре.

По информации издания, 16 миллиардов долларов пойдут на пополнение запасов США. Оставшиеся 8 миллиардов долларов выделят на Инициативу по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине, в рамках которой Пентагон заключает контракты с американскими компаниями на вооружение.

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