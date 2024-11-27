В США заявили о планах Байдена дать Украине ядерное оружие

Конгрессвумен Тейлор-Грин: Байден ищет возможность дать Украине ядерное оружие

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ставят страну на последнее место очередным запросом о помощи Украине. Об этом она написала в социальной сети Х.

Конгрессвумен заявила, что у администрации Байдена США находятся на последнем месте. Она указала, что американские налогоплательщики страдают без помощи государства.

«Не только администрация Байдена-Харрис дает Украине очередные 24 миллиарда долларов, они рассматривают возможность дать Украине ядерное оружие», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Байден тайно запросил дополнительную помощь для Украины. Он потребовал у Конгресса выделить Киеву еще 24 миллиарда долларов.

17 ноября президент Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Позже Франция и Британия также позволили Киеву нанести удары вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow.