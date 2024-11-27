Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:33, 27 ноября 2024Мир

В США заявили о планах Байдена дать Украине ядерное оружие

Конгрессвумен Тейлор-Грин: Байден ищет возможность дать Украине ядерное оружие
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Ken Cedeno / Reuters

Член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин заявила, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис ставят страну на последнее место очередным запросом о помощи Украине. Об этом она написала в социальной сети Х.

Конгрессвумен заявила, что у администрации Байдена США находятся на последнем месте. Она указала, что американские налогоплательщики страдают без помощи государства.

Материалы по теме:
«Наше будущее туманно» Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
«Наше будущее туманно»Отношения России и США стремительно ухудшаются. Почему мир снова говорит об угрозе ядерной войны?
4 октября 2022
«Мы снова бросаем вызов Западу» Борьба за независимость и угроза войны с НАТО: какое место займет Россия в мире будущего?
«Мы снова бросаем вызов Западу»Борьба за независимость и угроза войны с НАТО: какое место займет Россия в мире будущего?
3 ноября 2022

«Не только администрация Байдена-Харрис дает Украине очередные 24 миллиарда долларов, они рассматривают возможность дать Украине ядерное оружие», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Байден тайно запросил дополнительную помощь для Украины. Он потребовал у Конгресса выделить Киеву еще 24 миллиарда долларов.

17 ноября президент Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS по территории России. Позже Франция и Британия также позволили Киеву нанести удары вглубь России ракетами SCALP и Storm Shadow.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль одобрил план о прекращении огня в Ливане. Что обязана выполнить каждая из сторон?

      В США подтвердили разрешение ВСУ на удары ATACMS по России

      Маск прокомментировал информацию о запросе Байдена по Украине одной фразой

      В США заявили о планах Байдена дать Украине ядерное оружие

      Россиянам назвали три главных правила безопасного вождения зимой

      В Аризоне обнаружено старейшее огнестрельное оружие США

      Под арктическим льдом нашли секретный подземный город

      Названы способы избежать обмана при сезонной замене шин

      В России отреагировали на удар ВСУ американскими ATACMS

      Средства ПВО в Ростовской области уничтожили 10 беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше