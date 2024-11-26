«Стыдно, но такое происходит». В чем Трамп заподозрил своего будущего советника по Украине?

NYT: Трамп приказал провести проверку будущего советника по Украине Эпштейна

Избранный президент США Дональд Трамп поручил провести внутреннее расследование в отношении своего юридического советника Бориса Эпштейна, уроженца России, который пока является кандидатом на пост спецпосланника США по Украине после возвращения республиканца в Белый дом. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The New York Times (NYT).

Кто такой Борис Эпштейн?

Борис Эпштейн родился в Москве в 1982 году, в 1993-м его семья эмигрировала в Соединенные Штаты. В 2016 году он занимал должность старшего советника в предвыборной кампании Трампа, затем работал в Белом доме и входил в команду юристов политика.

Господин Эпштейн, родившийся в России и живший там в детстве, не имеет опыта во внешней политике. Но он сказал [Трампу], что у него есть родственники по обе стороны конфликта [на Украине] The New York Times

13 ноября, когда Трамп летел на первую встречу с действующим президентом Джо Байденом после оглашения результатов выборов, Эпштейн находился с ним в самолете. Источники газеты сообщали, что он предложил республиканцу «некий план» по урегулированию украинского кризиса, а также попросил назначить его на должность спецпосланника по Украине в новой администрации США.

Как отмечает NYT, Эпштейн быстро стал одной из самых влиятельных фигур в переходный период от одной администрации к другой. Его предложения о том, как завершить конфликт на Украине, впечатлили Трампа, впоследствии чего он наделил своего советника «чрезвычайной властью и продемонстрировал готовность прислушиваться к его советам больше, чем к советам других членов своей администрации».

Борис Эпштейн Фото: Michael M. Santiago / Reuters

В чем Трамп подозревает своего наиболее влиятельного советника?

По информации NYT, юридическая группа Трампа заподозрила Эпштейна в вымогательстве денег у потенциальных назначенцев с целью их продвижения в Белом доме. После этого Трамп поручил своей команде провести расследование в отношении своего будущего советника.

Дэвид Уоррингтон, который был генеральным юрисконсультом предвыборной кампании Трампа, провел проверку и представил отчет политику. Согласно ему, Эпштейн вымогал деньги у двух человек, чтобы продвигать в будущей американской администрации. Более того, одним из этих людей был возможный кандидат на пост главы министерства финансов, инвестор Скотт Бессент.

В отчете отмечается, что Эпштейн встречался с Бессентом в феврале 2024 года, когда стало известно, что он заинтересован в должности министра финансов, и предложил платить ему от 30 до 40 тысяч долларов в месяц за «продвижение». Но Бессент отказался. Более того, он не принимал участия в другой попытке Эпштейна заставить его инвестировать в баскетбольную лигу, но «решил подыграть ему, чтобы не оскорбить такую, казалось бы, могущественную фигуру в мире Трампа».

Эпштейна необходимо устранить из близкого окружения избранного президента США Трампа Дэвид Уоррингтон из отчета

Вторым человеком был оборонный подрядчик, у которого Эпштейн запросил выплату в размере 100 тысяч долларов в месяц на протяжении всего «переходного периода». Как отмечается в отчете, неназванный человек не пошел на сделку и «теперь боится мести» со стороны вероятного советника Трампа.

Реакция Трампа на результаты проверки Эпштейна

Трамп уже прокомментировал внутреннее расследование в отношении своего возможного влиятельного советника. «Я полагаю, что рядом с каждым президентом есть люди, которые пытаются сделать на них деньги на стороне», — сказал политик. Пока не сообщается, какое он примет решение по кандидатуре своего будущего советника по Украине в связи с этим расследованием.

Стыдно, но такое происходит Дональд Трамп избранный президент США

Фото: William Philpott / Reuters

Конфликт Эпштейна с Илоном Маском из-за постов в администрации

Эпштейн не в первый раз является участником скандальных ситуаций. 18 ноября стало известно, что у него и миллиардера Илона Маска был конфликт из-за назначений в будущей администрации Трампа.

В определенный момент, который источники описывают как «крупный скандал» и «огромный взрыв», Маск обвинил Эпштейна в раскрытии СМИ деталей о переходе [власти] к Трампу, включая назначения на посты. Эпштейн ответил Маску, что не знает, о чем тот говорит Axios портал

При этом отмечается, что окружение Трампа «не удивлено подобным конфликтом». Согласно источникам портала Axios, Маск и Эпштейн конкурируют за назначение своих фаворитов в качестве глав ведомств, что и послужило источником спора. Примечательно, что одним из самых напряженных стал вопрос назначения главы министерства финансов.

