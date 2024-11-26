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09:52, 26 ноября 2024Мир

Трамп заподозрил будущего спецпосланника по Украине в неправомерных действиях

ABC News: Трамп поручил провести внутреннее расследование в отношении Эпштейна
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Justin Lane / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп поручил своим главным советникам провести внутреннее расследование в отношении его юридического советника Бориса Эпштейна, который может стать спецпосланником по Украине после возвращения политика в Белый дом. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на многочисленные источники.

По словам издания, внутреннее расследование, проведенное адвокатами избранного президента, предварительно выявило «тревожную модель поведения» юриста. По их словам, Эпштейн «предлагал доступ к Трампу в обмен на ежемесячные выплаты за консультации». Адвокаты сделали вывод, что предполагаемые неправомерные действия Эпштейна должны стать причиной его увольнения и отстранения из близкого окружения Трампа.

«Для меня большая честь работать на президента Трампа и его команду. Эти фейковые заявления являются клеветой и не отвлекут нас от цели "Сделать Америку снова великой"», — прокомментировал обвинения сам Эпштейн.

Ранее газета The New York Times сообщала, что должность спецпосланника избранного Трампа по ситуации на Украине может занять Борис Эпштейн. Известно, что он родился в Москве в 1982 году, а в 1993-м эмигрировал в Соединенные Штаты. В 2016 году он занимал должность старшего советника на предвыборной кампании Трампа, а затем работал в Белом доме и входил в команду юристов политика.

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