Дело об изнасиловании подростка и подозрение в торговле людьми. Чем известен кандидат Трампа на пост генпрокурора США?

Politico: решение Трампа сделать генпрокурором США Мэтта Гетца ошеломило Минюст

Решение избранного президента США Дональда Трампа сделать члена Палаты представителей Конгресса Мэтта Гетца кандидатом в генеральные прокуроры ошеломило Минюст США. Об этом сообщает журнал Politico со ссылкой на источники в министерстве. Бурную реакцию вызвала репутация сенатора.

В чем подозревают Мэтта Гетца?

Как отмечает агентство Associated Press (AP), Комитет по этике Палаты представителей рассматривает сразу несколько уголовных дел, связанных с Гетцом. Его подозревают в употреблении особо тяжелых видов наркотиков и нецелевом использовании средств избирательной кампании.

Это совершенно дико. Это настолько выходит за рамки, что просто шокирует источник из Министерства юстиции США Politico

Особый резонанс вызвали дела о торговле людьми и сексуальном насилии, в которых сенатор фигурирует как подозреваемый. В июне этого года Комитет по этике представил данные, согласно которым Гетца подозревают в изнасиловании 17-летней девушки. Кроме того, сам политик не раз занимался рассылкой непристойного контента своим коллегам по Палате представителей.

На данный момент ни одно из расследований не дошло до суда. В прошлом году Минюст США также прекратил дело о торговле людьми, сославшись на нехватку доказательств.

Дональд Трамп и Мэтт Гетц Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Трамп уже выразил надежду на то, что Гетц справится с большим объемом обязанностей на новом посту, «искоренит системную коррупцию в Министерстве юстиции и вернет его к истинной миссии — борьбе с преступностью и защите нашей демократии и Конституции».

Тем не менее для утверждения предложенной президентом кандидатуры необходимо пройти слушания в Конгрессе США и получить одобрение. Как пишет портал Axios, многие сенаторы от Республиканской партии негативно относятся к выбору Трампа и будут тщательно расспрашивать претендента о его прошлом на слушаниях.

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Кто такой Мэтт Гетц и чем он поможет Трампу?

Мэтт Гетц родился 7 мая 1982 в штате Флорида в семье потомственных политиков. Его дед Джерри Гетц был сенатором в местном конгрессе Северной Дакоты, а его отец Дон Гетц в этом году был избран в сенат Флориды. В 2007 году Мэтт получил степень доктора права в Юридической школе Уильяма и Мэри и начал карьеру в фирме Keefe, Anchors & Gordon. В октябре 2021 года коллегия адвокатов Флориды лишила его лицензии из-за неуплаченных взносов.

В 2016 году он был впервые избран членом Палаты представителей Конгресса США от штата Флорида. Несмотря на членство в организации Republican Main Street Partnership, которая собирает деньги для умеренных по взглядам республиканцев, Гетц быстро приобрел неоднозначную репутацию, став заметным участником политических скандалов.

Политические скандалы с участием Мэтта Гетца В январе 2018 года Гетц пригласил на обращение президента США Дональда Трампа перед Конгрессом Чарльза Джонсона — интернет-тролля, известного как отрицателя холокоста и сборщика средств для сайта неонацистов The Daily Stormer. В это же время он посетил несколько митингов с участием членов ультраправой военизированной группировки Proud Boys. В 2020 году политик подал жалобу в Комитет по этике на спикера Палаты Ненси Пелоси за разрыв листков бумаги с речью Трампа по окончании его выступления перед конгрессменами. По его словам, конгрессвумен проявила своим поступком «вопиющее нарушение приличий». Гетц также обвинял международную организацию по борьбе с антисемитизмом «Антидиффамационную лигу» в расизме. Таким образом он заступился за американского телеведущего Такера Карлсона, так как «лига» сама его обвинила в ксенофобии из-за продвижения «Теории замещения», согласно которой политики стран Запада намеренно стремятся вытеснить белое население через завоз мигрантов.

Как отмечает AP, решение Трампа предложить Гетца на должность генпрокурора связано с глубокой лояльностью политика. В этом году он несколько раз сопровождал кандидата в президенты на судебных делах, где всячески стремился его эмоционально поддержать. Конгрессмен также был одним из тех, кто готовил Трампа к дебатам со своим оппонентом от Демократической партии Камалой Харрис.

По мнению Politico, избранный американский лидер хочет с помощью Гетца оказать давление на судей, которые до сих пор ведут против него уголовные дела. В частности, он может в статусе генерального прокурора снять все обвинения. Это сделает бессмысленными все судебные дела, которые были отложены на конец этого года. Кроме того, в случае своего назначения Гетц получит под свой контроль ФБР. С этим ведомством у Трампа сложные отношения.

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Гетц устроил первую в истории отставку спикера Палаты представителей из-за Украины

В отличие от многих коллег-республиканцев, Гетц был одним из немногих конгрессменов, кто изначально выступал против военной помощи Украине. Его часто причисляют к немногочисленной прослойке сторонников Трампа, которые поддерживают не только его внутриполитический курс, но и изоляционизм во внешней политике.

Америка находится в состоянии управляемого упадка, и он усугубится, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на чужую войну. Мы должны приостановить всю иностранную помощь войне на Украине Мэтт Гетц член Палаты представителей от штата Флорида

3 октября 2023 года по ходатайству Гетца Палата представителей впервые в своей истории отправила в отставку спикера от Республиканской партии Кевина Маккарти. Поводом для этого стал вопрос военной помощи Украине.

Конгресс США должен был одобрить ежегодный законопроект о финансировании правительства, включавший пункт о военных поставках Киеву, который блокировали республиканцы. Гетц обвинил спикера в тайной сделке с президентом США Джо Байденом о дальнейшей помощи Украине и подал ходатайство об отставке, которое поддержало 216 конгрессменов.

В свою очередь, Маккарти заявил, что причиной такого шага стала взаимная личная неприязнь политиков и месть Гетца за то, что именно спикер инициировал дело о возможном изнасиловании 17-летней девушки.

Он [Гетц] выглядит очень неуравновешенным. И я не уверен, принимал ли он что-то запрещенное, но я надеюсь, что он получит необходимую помощь (...) Но что еще важнее, я надеюсь, что молодые женщины получат справедливость, которую они заслуживают Кевин Маккарти бывший спикер Палаты представителей

Своей жалобой Гетц смог отсрочить принятие законопроекта о помощи Украине на длительный срок. Палата представителей была парализована почти месяц до того момента, когда 26 октября новым спикером был избран критиковавший Киев республиканец Майк Джонсон. В результате военные поставки удалось одобрить только 18 апреля следующего года.

Гетц отказался аплодировать Зеленскому

Помимо отставки Маккарти, Гетц также выделился несколькими символическими жестами против помощи Украине. 22 декабря 2022 года он и конгрессвумен Лорен Боберт отказались вставать и аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому во время его выступления в Конгрессе.

В своем обращении, длившемся почти 30 минут, украинский лидер выражал благодарность США за поставки вооружений и просил оказать дальнейшую военную помощь. Двое конгрессменов стали единственными, кто не встретил овациями выступление Зеленского.

Кроме того, еще перед началом выступления Гетц и Боберт были задержаны охраной Конгресса и их единственных обязали пройти досмотр. Данный жест вызвал особое возмущение обоих политиков.