В США наконец могут принять закон о многомиллиардной помощи Украине. Почему большую часть денег Киев не получит?

Политолог Богуславская: США представляют законопроект как выгодный для себя

Предложенный республиканцами законопроект помощи Украине сделан так, чтобы представить его не как международную помощь, а как укрепление американского благосостояния. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказала доцент кафедры американских исследований СПбГУ Юлия Богуславская.

Ранее 17 апреля Палата представителей США представила три раздельных пакета помощи другим странам, включая Украину, Израиль и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе. Тексты законопроектов опубликованы на сайте американского Конгресса.

Согласно трем документам, США выделят 61 миллиард долларов в рамках военной помощи Украине. Кроме того, Вашингтон планирует направить 8,12 миллиарда долларов Тайваню для противодействия «китайским усилиям в Индо-Тихоокеанском регионе», а также оказать помощь Израилю на сумму в 26,38 миллиарда долларов.

Президент США Джо Байден поддержал инициативу. Он призвал обе палаты Конгресса как можно скорее принять законопроект и заявил о готовности подписать его в скором времени.

Большая часть средств уйдут на восполнение военных запасов США

Большая часть средств из законопроекта по Украине будет выделена американской стороне. В частности, 23 миллиарда долларов будут предназначены для восполнения военных арсеналов внутри самих США. Также 11,3 миллиарда отведены на «текущие военные операции США в регионе».

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При этом около 13,8 миллиарда будут направлены на закупку продукции военно-промышленного комплекса (ВПК) США для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Не все предоставленные средства будут сразу направлены на приобретение вооружений. Предполагается, что они рассчитаны до 2026 года и часть из них будет отложена в качестве резерва.

Одной из главных статей расходов по закупке вооружений станет приобретение ракет дальнего действия Army Tactical Missile System (ATACMS).

Как только это станет практически возможным после даты вступления в силу настоящего закона, президент должен передать ATACMS правительству Украины, чтобы помочь защитить себя Законопроект Конгресса США о помощи Украине

Президент может списать половину долга Украины

Напрямую Украина получит 7,9 миллиарда долларов в рамках экономической помощи через специально созданный Фонд экономической поддержки. В отличие от предыдущих пакетов, деньги будут предоставлены на кредитной основе.

При этом президент США получит возможность списать до 50 процентов украинской задолженности после 15 ноября этого года.

В любое время после 15 ноября 2024 года президент может, при условии рассмотрения Конгрессом, аннулировать до 50 процентов от общей суммы задолженности, которую Украина понесла или которая, как ожидается, будет понесена Украиной в отношении экономической помощи Законопроект Конгресса США о помощи Украине

После 1 января 2026 года американский президент имеет право полностью аннулировать долги Украины за оказанную помощь.

Конгресс хочет заплатить за помощь Украине российскими активами

Для покрытия помощи Украине конгрессмены предложили использовать замороженные российские активы. Об этом сообщается в тексте четвертого законопроекта «Закон о мире в XXI веке через силу», также опубликованном на сайте Конгресса.

В частности, не позднее чем через 90 дней с момента принятия законопроекта президент США должен предоставить Конгрессу список лиц, которые подпадают под санкции стран Запада из-за конфликта на Украине. В случае соответствия их установленным критериям введения санкций, замороженные активы будут арестованы и переданы в Компенсационный фонд и Фонд поддержки Украины.

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Также предполагается, что американский лидер может установить совместный со странами Европейского союза (ЕС), Великобританией и Австралией алгоритм изъятия российских активов.

Американские СМИ создают чувство давления на США по всем фронтам

Не в последнюю очередь активизация работы над помощью Украине стала возможной благодаря ударам Ирана по Израилю в ночь на 14 апреля. Данный инцидент многие американские СМИ используют как предлог для срочных мер против стран, оспаривающих американское лидерство. Об этом рассказала в беседе «Лентой.ру» Юлия Богуславская.

Сейчас в американских средствах массовой информации создается такой фон, в соответствии с которым по различным флангам идет наступление против американских интересов (...) Понятно, что Ирану сейчас уделяется большее внимание, но Тегеран скорее дополняет общий фон Юлия Богуславская доцент кафедры американских исследований СПбГУ

Важную роль играет и внутриполитическая ситуация. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон опасается, что однопартийцы из Республиканской партии, выступающие против помощи Киеву, инициируют его отставку. Однако 12 апреля экс-президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции публично поддержал политика в конфликте с коллегами по партии.

Публичная поддержка спикера упрочила его позиции в партии, что сделало возможным дальнейшее обсуждение помощи Киеву. Ранее экс-спикер палаты Кевин Маккарти не заручился помощью Трампа, что и привело к его отставке на фоне слухов о готовности помочь Украине осенью прошлого года.

Основным центром внимания в законопроекте является мощь США

Также Богуславская обратила внимание на структуру законопроекта помощи Украине. По ее словам, документ был составлен таким образом, чтобы он устраивал Республиканскую партию США и представлял выгоду с точки зрения американских интересов.

Соединенные Штаты как бы показывают, что они думают не только об Украине и что они не такие уж международные альтруисты. Они в том числе занимаются вопросами собственной безопасности, пытаясь их обеспечить за счет изъятия активов России Юлия Богуславская доцент кафедры американских исследований СПбГУ

Эксперт также указала, что структура помощи Украине во многом вытекает из фактора президентских выборов. В частности, Богуславская напомнила, что предоставление Киеву денег на кредитной основе является требованием Трампа, которое ранее критиковали демократы. Кроме того, она подчеркнула, что Байден по законопроекту может списать половину долга Украине уже после президентских выборов, которые пройдут 5 ноября этого года.

Это дата после [президентских] выборов. Байден еще президент, даже если он проиграет выборы. То есть демократы смогут подстраховаться на случай победы Трампа и до начала его президентства в феврале облегчить долговое бремя Украины Юлия Богуславская доцент кафедры американских исследований СПбГУ

Богуславская также обратила внимание на проблему конфискации российских активов. Она отметила, что данная процедура не имеет под собой юридических оснований и США редко сталкивались с подобной ситуацией. В связи с этим попытка изъять активы и потратить их на нужды Украины может занять длительное время.