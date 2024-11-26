В Кремле назвали крайне экстремистской идею передать Украине ядерное оружие

Песков назвал крайне экстремистской идею передать Украине ядерное оружие

Официальный представить Кремля Дмитрий Песков назвал крайне экстремистской идею передать Украине ядерное оружие. Его слова приводит ТАСС.

«Даже у самой провокационной линии, нацеленной на эскалацию напряженности, есть такой крайне экстремистский фланг», — сказал он.

Ранее газета The New York Times сообщила о дискуссиях по вопросу возвращения Украине ядерного оружия, изъятого после распада СССР. По данным СМИ, такое предложение высказали некоторые американские и европейские чиновники.

26 ноября конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин предостерегла президента США Джо Байдена от передачи Киеву ядерного оружия. По ее мнению, такой шаг можно расценить как госизмену.