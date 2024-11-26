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12:43, 26 ноября 2024Бывший СССР

В Кремле назвали крайне экстремистской идею передать Украине ядерное оружие

Песков назвал крайне экстремистской идею передать Украине ядерное оружие
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Официальный представить Кремля Дмитрий Песков назвал крайне экстремистской идею передать Украине ядерное оружие. Его слова приводит ТАСС.

«Даже у самой провокационной линии, нацеленной на эскалацию напряженности, есть такой крайне экстремистский фланг», — сказал он.

Ранее газета The New York Times сообщила о дискуссиях по вопросу возвращения Украине ядерного оружия, изъятого после распада СССР. По данным СМИ, такое предложение высказали некоторые американские и европейские чиновники.

26 ноября конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин предостерегла президента США Джо Байдена от передачи Киеву ядерного оружия. По ее мнению, такой шаг можно расценить как госизмену.

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