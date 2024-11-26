«Акт государственной измены». В США предостерегли Байдена от одного действия в отношении Украины. О чем идет речь?

Тэйлор-Грин назвала госизменой возможную передачу Байденом ядерного оружия Киеву

Если действующий президент США Джо Байден санкционирует передачу Киеву ядерного оружия, это можно расценивать как госизмену. От такого действия предостерегла политика конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин.

По ее мнению, таким образом уходящий глава Белого дома хочет развязать ядерную войну, чтобы приостановить или сорвать передачу власти победившему на выборах республиканцу Дональду Трампу.

Это безумие и полностью антиконституционно, возможно, это акт государственной измены Марджори Тэйлор-Грин конгрессвумен

Такая реакция Тэйлор Грин стала ответом на пост предпринимателя Марио Навфаля в соцсети X. Он также высказался о возможном решении властей США предоставить Украине ядерное оружие до ухода Байдена и назвал это еще одним шагом к «беспрецедентной эскалации». «Идет ли речь о помощи Украине или речь идет о чем-то большем?» — полюбопытствовал предприниматель.

Фото: Benoit Tessier / Reuters

NYT писала о дискуссиях насчет возвращения Украине ядерного оружия

По данным газеты, некоторые американские и европейские чиновники всерьез рассматривают это в качестве гарантии безопасности. Некоторые даже предположили, что Байден мог бы вернуть Киеву ядерное оружие, изъятое после распада СССР.

В Госдепартаменте США также порассуждали на этот счет. Заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности Алекс Белл выразила мнение, что Соединенным Штатам нужно иметь сбалансированную стратегию безопасности.

Обладающая ядерным оружием Украина может существенно изменить характер вызовов в области сдерживания для Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров. Появление таких вызовов может усложнить поддержание эффективной стратегии сдерживания Алекс Белл заместитель помощника госсекретаря США по контролю над вооружениями, сдерживанию и стабильности

В Киеве сочли создание ядерной бомбы бесполезным

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заметил, что если бы это было решением, способным повлиять на ход конфликта, республика могла бы пойти на создание такого вооружения, несмотря на репутационные и юридические сложности. «Но это не то решение, которое даст нам существенные изменения по линии фронта», — считает Подоляк. По его мнению, на ход конфликта может повлиять предоставление Киеву достаточного количества оружия.

Между тем официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что планов создания ядерного оружия у республики нет. Украина придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия, подчеркнул он.

Президент России Владимир Путин ясно дал понять, что Москва не допустит появления ядерного оружия у Украины. По его словам, любой шаг по его созданию будет встречать «соответствующую реакцию». Москва в состоянии проследить любое движение к получению Киевом ядерного оружия, так как такое «утаить невозможно», заверил глава государства.