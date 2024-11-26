В США сравнили передачу Украине ядерного оружия с госизменой

Тэйлор-Грин: передача Байденом ядерного оружия Украине равносильно госизмене

Возможная передача президентом США Джо Байденом Украине ядерного оружия противоречит Конституции, это решение равносильно госизмене. Об этом заявила конгрессвумен Марджори Тэйлор-Грин на своей странице в социальной сети X.

«Это безумие и полностью антиконституционно, возможно это акт государственной измены», — сравнила Тэйлор-Грин.

Конгрессвумен задалась вопросом, планирует ли администрация Байдена предотвратить передачу власти избранному президенту США Дональду Трампу путем развязывания ядерной войны.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег страны Запада от передачи Украине ядерного оружия на фоне обновления ядерной доктрины России.