Медведев предостерег Запад от попыток дать Украине ядерное оружие

Медведев предостерег Запад от передачи Киеву ядерного оружия на фоне доктрины РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег страны Запада от передачи Украине ядерного оружия на фоне обновления ядерной доктрины России. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

«Западные СМИ наперебой предлагают США наделить б. Украину атомным оружием. Отличная мысль, особенно в свете новой доктрины ядерного сдерживания России. Остается еще подумать о том, кому потенциально из врагов США мы могли бы передать свои ядерные технологии», — говорится в публикации.

Ранее издание The Times со ссылкой на доклад для Министерства обороны Украины сообщило, что Киев может попытаться создать простую ядерную бомбу в случае прекращения военной помощи со стороны США.

После этого издание Express написало, что одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие при условии, что страна откажется от планов присоединиться к НАТО.