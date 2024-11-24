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12:12, 24 ноября 2024Россия

Медведев предостерег Запад от попыток дать Украине ядерное оружие

Медведев предостерег Запад от передачи Киеву ядерного оружия на фоне доктрины РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Cpl. Dalton Swanbeck / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предостерег страны Запада от передачи Украине ядерного оружия на фоне обновления ядерной доктрины России. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram-канале.

«Западные СМИ наперебой предлагают США наделить б. Украину атомным оружием. Отличная мысль, особенно в свете новой доктрины ядерного сдерживания России. Остается еще подумать о том, кому потенциально из врагов США мы могли бы передать свои ядерные технологии», — говорится в публикации.

Ранее издание The Times со ссылкой на доклад для Министерства обороны Украины сообщило, что Киев может попытаться создать простую ядерную бомбу в случае прекращения военной помощи со стороны США.

После этого издание Express написало, что одержавший победу на президентских выборах в США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие при условии, что страна откажется от планов присоединиться к НАТО.

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