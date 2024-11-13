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20:03, 13 ноября 2024Бывший СССР

На Западе рассказали о способности Украины разработать ядерное оружие

The Times: Украина может создать ядерную бомбу, если США прекратят помощь
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)

Фото: Yves Herman / Reuters

Киев может создать простую ядерную бомбу в случае прекращения военной помощи США. Об этом пишет The Times со ссылкой на доклад для Министерства обороны Украины.

В докладе указывается, что Украина может создать простой аналог бомбы «Толстяк», которую сбросили на японский Нагасаки в августе 1945 года. В документе говорится, что для Киева «спустя 80 лет это не было бы сложной задачей».

Там также отмечается, что для разработки собственного ядерного оружия Украине потребуется пять лет. Основным компонентом должен стать плутоний, так как его можно получить из ядерных реакторов в стране.

Ранее в офисе президента Украины рассказали об отказе Киева от мирного урегулирования конфликта, аргументировав это тем, что предлагаемые условия переговоров нереалистичны.

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