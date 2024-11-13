В офисе Зеленского вновь заявили об отказе от переговоров с Россией

Советник ОП Украины Подоляк назвал нереалистичными условия переговоров

Предлагаемые Украине условия переговоров нереалистичны, Киев не готов идти на территориальные уступки. Об отказе Киева от мирного урегулирования конфликта вновь заявил глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, передает ТАСС.

«Никаких настоящих намерений идти на какие-то переговорные процессы у РФ нет. Они продолжают настаивать на ультимативных требованиях, то есть Украина должна лишиться не только территории, но и субъектности (...) Это выглядит абсолютно аморально», — заявил советник ОП.

Он добавил, что любые попытки заставить Украину пойти на уступки ради мирного урегулирования неприемлемы.

Ранее стало известно о беспокойстве Киева из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. По информации американской прессы, на Украине опасаются возможного снижения объемов военной поддержки после инаугурации Трампа в январе 2025 года.