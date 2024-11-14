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21:52, 14 ноября 2024Бывший СССР

В офисе Зеленского сочли создание ядерной бомбы бесполезным для ситуации на фронте

Подоляк: создание Украиной ядерной бомбы не изменит ситуацию на фронте
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Anna Voitenko / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «РБК-Украина» заявил, что возможное создание Киевом ядерной бомбы бесполезно для изменения ситуации на фронте.

Чиновник считает, что если бы это было решением, способным повлиять на ход конфликта, республика могла бы пойти на создание такого вооружения, несмотря на репутационные и юридические сложности.

«Но это не то решение, которое даст нам существенные изменения по линии фронта», — подчеркнул Подоляк. Он отметил, что на ход конфликта может повлиять предоставление Киеву достаточного количества оружия, в том числе дальнобойного, и разрешение наносить им удары вглубь российской территории.

Ранее издание The Times писало, что Украина может создать простую ядерную бомбу в случае прекращения военной помощи от США. Предполагалось, что оружием мог стать аналог бомбы «Толстяк», которую Соединенные Штаты сбросили на японский город Нагасаки в августе 1945 года.

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