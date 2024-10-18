Путин ответил на заявления Киева о создании ядерного оружия

Путин: Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины

Россия не допустит появления ядерного оружия у Украины ни при каких обстоятельствах. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Могу сразу сказать, Россия этого (создания ядерного оружия на Украине — прим. «Ленты.ру») не допустит ни при каких обстоятельствах», — сказал он.

Глава государства также назвал очередной провокацией заявления Киева о создании ядерного оружия. По его словам, любой шаг по созданию ядерного оружия на Украине будет встречать «соответствующую реакцию». Путин отметил, что Москва в состоянии проследить любое движение к получению Киевом ядерного оружия, так как такое «утаить невозможно».