Путин: конфликт на Украине начался в 2014 году из-за стран Запада

Конфликт на Украине начался в 2014 году, когда страны Запада поддержали государственный переворот на территории страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«До украинского кризиса довели западные страны, война началась в 2014 году», — цитирует главу государства агентство.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законность власти на Украине прервалась в 2014 году, когда в стране произошел госпереворот. По его словам, именно в тот момент была прервана цепочка законной власти.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что соблюдаемые и поддерживаемые Москвой договоренности по Украине Киев всегда нарушает. По его словам, каждый раз, когда Украина подрывала и нарушала договоренности, она теряла собственные территории.