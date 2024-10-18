Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:43, 18 октября 2024Бывший СССР

Путин назвал дату начала конфликта на Украине

Путин: конфликт на Украине начался в 2014 году из-за стран Запада

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Конфликт на Украине начался в 2014 году, когда страны Запада поддержали государственный переворот на территории страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«До украинского кризиса довели западные страны, война началась в 2014 году», — цитирует главу государства агентство.

В сентябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законность власти на Украине прервалась в 2014 году, когда в стране произошел госпереворот. По его словам, именно в тот момент была прервана цепочка законной власти.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что соблюдаемые и поддерживаемые Москвой договоренности по Украине Киев всегда нарушает. По его словам, каждый раз, когда Украина подрывала и нарушала договоренности, она теряла собственные территории.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Украина сочла недопустимым обмен территорий на членство в НАТО. Киев пригрозил сделать «очень плохие вещи»

      В США ветерана выгнали из самолета из-за надписи на футболке

      МИД объяснил публикацию сообщения о военных КНДР во Владивостоке

      В Южной Корее обсудили передислокацию северокорейских войск в Россию

      Путин заявил о сокращении использования доллара союзниками США

      Россиянина приговорили к 10,5 года за финансирование террористической организации

      Четыре минометчика «Азова» предстанут перед судом за обстрел мирного села

      Россиянка смогла получить деньги за затопленную квартиру

      Microsoft потеряла данные клиентов

      В России похвалили условия содержания женщин с детьми в СИЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше