Песков высказался о законности властей Украины

Песков заявил, что в 2014 году прервалась законность власти на Украине

Законность власти на Украине прервалась в 2014 году, когда в стране произошел госпереворот. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Давайте не забывать, что это страна, где законность власти прервалась в 2014 году, когда там был устроен переворот», — сказал он и добавил, что именно в тот момент была прервана цепочка законной власти.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что США руками неонацистских группировок организовали госпереворот на Украине в 2014 году. После этого радикальные группы стали определять всю политику Киева, отметил глава государства. Он также подчеркнул, что официальной идеологией Украины стала ненависть ко всему русскому.

Многотысячные протесты в Киеве, названные Майданом (или Евромайданом), начались в конце 2013 года и закончились в феврале 2014 года. Причиной стала приостановка подготовки украинского правительства к подписанию соглашения об ассоциации с Европейским союзом.