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16:02, 18 октября 2024Бывший СССР

Лавров рассказал о стремлении Киева нарушать договоренности

Лавров: Киев нарушает поддерживаемые Россией договоренности по Украине

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Соблюдаемые и поддерживаемые Москвой договоренности по Украине Киев всегда нарушает, теряя при этом территории. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Я хочу еще раз напомнить, что с каждым разом, когда Россия проявляет добрую волю и поддерживает конкретные переговорные решения и конкретные договоренности, все эти договоренности рушит именно Украина», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

По его словам, с каждым разом, когда Украина подрывала и нарушала договоренности, она теряла собственные территории.

Ранее Лавров заявил, что Москву не интересуют тайные приложения к «плану победы» Владимира Зеленского. Утечки данных говорят, что главная задача Зеленского — получить вооружение, добавил Лавров.

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      Валентин Карант
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