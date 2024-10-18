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16:01, 18 октября 2024Бывший СССР

Лавров высказался об интересе Москвы к тайным приложениям «плана победы» Зеленского

Лавров: Москву не интересуют тайные приложения в «плане победы» Зеленского
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Москву не интересуют тайные приложения к «плану победы» Владимира Зеленского. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, цитирует РИА Новости.

«Мы не интересуемся секретными приложениями, и реакции Запада мы тоже не спрашиваем у наших западных коллег, даже если бы мы с ними общались», — высказался он.

Утечки данных говорят, что главная задача Зеленского — получить вооружение, добавил Лавров. Однако, как отметил глава МИД, Запад давно понял, что такой сценарий является неприемлемым и грозит потерями самому Западу.

16 октября Зеленский представил в Верховной Раде свой «план победы». В него вошли пять пунктов, в числе которых — приглашение Украины в НАТО в ближайшее время, перевод боевых действий на российскую территорию и неядерное сдерживание РФ.

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      Кристина Есикова
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