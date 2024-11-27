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12:42, 27 ноября 2024Мир

Маск отреагировал на запрос Байдена у Конгресса дополнительных средств для Украины

Маск назвал запрос Байдена допсредств для Киева финансированием «вечной войны»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Allison Robbert - Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден финансирует «вечную войну», запрашивая у Конгресса дополнительные средства на помощь Украине. Об этом заявил предприниматель Илон Маск в соцсети X.

«Финансирование вечной войны», — написал он в ответ на сообщение одного из подписчиков.

Ранее Politico сообщило, что Байден тайно запросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов для Киева. Два помощника конгрессмена подтвердили запрос, который могут рассмотреть уже в декабре.

По информации издания, 16 миллиардов долларов пойдут на пополнение запасов США. Оставшиеся восемь миллиардов выделят на Инициативу по оказанию помощи в сфере безопасности на Украине, в рамках которой Пентагон заключает контракты с американскими компаниями на вооружение.

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