В России оценили вероятность начала переговоров по Украине до конца года

Депутат Журова усомнилась в начале переговоров по Украине до конца года

Избранный президентом США Дональд Трамп сделал достаточно серьезное заявление о том, что он готов урегулировать украинский конфликт до инаугурации, напомнила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она оценила вероятность начала переговоров до конца 2024 года.

Ранее турецкий политолог Мехмет Чагатай Гюлер заявил, что Трамп может инициировать мирные переговоры по Украине до конца этого года, так как опасается, что эскалация конфликта приобретает все более неконтролируемый характер.

До инаугурации он собирался это сделать — как раз до конца года. Это очень мало. У них же там еще Рождество, поэтому, честно говоря, даже не знаю, как он может успеть это сделать Светлана Журова депутат Госдумы

«Тут еще вопрос, сможет ли Трамп убедить Украину. Потому что не Трамп же за стол переговоров сядет. Мы-то готовы. Вопрос, как это будет выглядеть, на каких условиях это будет, согласится ли с этим в том числе наш президент. Трампу надо уговорить Украину, которая сейчас позиционирует, что Трамп ей не указ. И [украинцы] отчасти ждут, что за эти месяцы как можно быстрее произойдет то, что разрешил им сделать [действующий президент США Джо] Байден, и им, наоборот, будет оказана еще большая поддержка. И они успеют до Нового года сделать то, что, возможно, потом не позволит им делать Трамп. Поэтому тут вопрос, кто кого сможет победить в этом противостоянии, в том числе, к сожалению, политическом», — поделилась депутат.

Ранее будущий советник Трампа по национальной безопасности, конгрессмен Майк Уолтц заявил, что команда Трампа до конца 2024 года начнет работать с действующей администрацией над урегулированием конфликта на Украине. По его словам, республиканец «ясно дал понять о необходимости прекращения конфликта, будь то соглашение или перемирие».

Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации еще летом 2024 года, будучи кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Он также подчеркивал, что сможет предотвратить третью мировую войну, которая может начаться из-за политики действующего американского президента Джо Байдена и его администрации.