Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:01, 26 ноября 2024Россия

В России оценили вероятность начала переговоров по Украине до конца года

Депутат Журова усомнилась в начале переговоров по Украине до конца года
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Избранный президентом США Дональд Трамп сделал достаточно серьезное заявление о том, что он готов урегулировать украинский конфликт до инаугурации, напомнила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она оценила вероятность начала переговоров до конца 2024 года.

Ранее турецкий политолог Мехмет Чагатай Гюлер заявил, что Трамп может инициировать мирные переговоры по Украине до конца этого года, так как опасается, что эскалация конфликта приобретает все более неконтролируемый характер.

До инаугурации он собирался это сделать — как раз до конца года. Это очень мало. У них же там еще Рождество, поэтому, честно говоря, даже не знаю, как он может успеть это сделать

Светлана Журовадепутат Госдумы

«Тут еще вопрос, сможет ли Трамп убедить Украину. Потому что не Трамп же за стол переговоров сядет. Мы-то готовы. Вопрос, как это будет выглядеть, на каких условиях это будет, согласится ли с этим в том числе наш президент. Трампу надо уговорить Украину, которая сейчас позиционирует, что Трамп ей не указ. И [украинцы] отчасти ждут, что за эти месяцы как можно быстрее произойдет то, что разрешил им сделать [действующий президент США Джо] Байден, и им, наоборот, будет оказана еще большая поддержка. И они успеют до Нового года сделать то, что, возможно, потом не позволит им делать Трамп. Поэтому тут вопрос, кто кого сможет победить в этом противостоянии, в том числе, к сожалению, политическом», — поделилась депутат.

Материалы по теме:
«Началась большая война» По каким целям в России ВСУ планируют бить дальнобойными ракетами и как это изменит ход СВО?
«Началась большая война»По каким целям в России ВСУ планируют бить дальнобойными ракетами и как это изменит ход СВО?
20 ноября 2024
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024

Ранее будущий советник Трампа по национальной безопасности, конгрессмен Майк Уолтц заявил, что команда Трампа до конца 2024 года начнет работать с действующей администрацией над урегулированием конфликта на Украине. По его словам, республиканец «ясно дал понять о необходимости прекращения конфликта, будь то соглашение или перемирие».

Трамп обещал урегулировать конфликт на Украине до своей инаугурации еще летом 2024 года, будучи кандидатом в президенты США от Республиканской партии. Он также подчеркивал, что сможет предотвратить третью мировую войну, которая может начаться из-за политики действующего американского президента Джо Байдена и его администрации.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Большая победа для законности». Штаб Трампа отреагировал на прекращение дел против избранного президента США

      Лавров заявил о стремлении НАТО к глобальному контролю

      В США сравнили передачу Украине ядерного оружия с госизменой

      Синоптик сообщил о почти полностью заснеженной территории России

      В российском регионе зажгут огни первой в стране новогодней елки

      Вильфанд спрогнозировал начало зимы в Центральной России

      В Московской области мигранты избили двух человек из-за песни

      В Госдуме оценили возможность провокаций в отношении России

      Экс-адвокат Трампа перечислил дела против политика в штатах

      Названы способы сэкономить на покупке ОСАГО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше