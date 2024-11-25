В Турции назвали сроки мирных переговоров Трампа по Украине

Политолог Гюлер: Трамп может начать переговоры до конца этого года

Избранный президент США Дональд Трамп может начать мирные переговоры по Украине до конца этого года, так как опасается, что эскалация конфликта приобретает все более неконтролируемый характер. Об этом заявил турецкий аналитик Мехмет Чагатай Гюлер, его слова приводит РИА Новости.

«Трамп может инициировать переговоры до конца года, понимая, что ситуацию становится все труднее контролировать с каждым днем. Тем не менее остается спорным, насколько неофициальные усилия оказываются продуктивными, и неизвестно, реализуются ли они впоследствии», — рассказал политолог.

Гюлер также добавил, что Трамп будет настаивать на принятии статус-кво сторонами конфликта. По его словам, это не будет устраивать как Москву, так и Киев по разным причинам.

Ранее будущий советник Трампа по национальной безопасности конгрессмен Майк Уолтц заявил, что Трамп обеспокоен последствиями решения действующего главы государства Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь России. По его словам, конфликт на Украине «больше похож на позиционную войну времен Первой мировой войны» после разрешения Вашингтона Киеву использовать противопехотные мины.