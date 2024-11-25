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08:31, 25 ноября 2024Мир

Советник назвал эмоцию Трампа на решение Байдена по Украине

Советник Уолтц: Трамп обеспокоен решением Байдена по ударам вглубь России
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Майк Уолтц

Майк Уолтц. Фото: Mike Segar / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп обеспокоен последствиями решения действующего главы государства Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России. Об этом в интервью телеканалу Fox News сообщил будущий советник Трампа по национальной безопасности конгрессмен Майк Уолтц.

«Избранный президент был очень обеспокоен эскалацией и тем, к чему все идет», — сказал Уолтц, отвечая на вопрос об отношении избранного президента к недавним событиям.

Советник Трампа подчеркнул, что США предприняли этот шаг в ответ на якобы отправку Северной Кореей своих солдат для участия в конфликте. «Теперь Россия отреагировала. В этом замешан Иран. Южная Корея думает о том, чтобы принять участие. Сейчас наши союзники также увеличили дальность полета своих ракет», — продолжил он.

«Мы должны довести это до конца со всей ответственностью. Нам нужно восстановить сдерживание и мир и предотвратить эскалацию, а не реагировать на нее», — заключил Уолтц.

Ранее Уолтц заявил, что команда избранного президента США Дональда Трампа до конца 2024 года начнет работать с действующей администрацией над урегулированием конфликта на Украине. По его словам, республиканец «ясно дал понять о необходимости прекращения конфликта, будь то соглашение или перемирие».

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