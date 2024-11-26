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18:02, 26 ноября 2024Мир

В США признали необходимость отказа Киева от территорий в пользу России

WP: в США признали необходимость отказа Киева от территорий в пользу РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Ряд официальных лиц США признали необходимость отказа Киева от территорий в пользу России для урегулирования конфликта. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Отмечается, что обсуждения данной меры началось еще в конце октября, но окончательное решение было принято после переизбрания Дональда Трампа. По словам источников, команда президента США Джо Байдена смирилась с возможным прекращением помощи Киеву со стороны республиканцев.

Этим и объясняется, как пишет издание, разрешение уходящего американского лидера, данное Украине на удары тактическими баллистическими ракетами ATACMS вглубь России. По мнению администрации Байдена, оно призвано «усилить позиции Украины на потенциальных переговорах».

Мнение о необходимости территориальных уступок также распространяется и среди европейских союзников Украины. Газета отмечает, что раньше тема отказа Киева от территорий была табуирована, но сейчас есть размышления, «какие гарантии безопасности Украина могла бы получить взамен [территорий]».

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что украинский конфликт достиг критической фазы, это требует от стран-участниц НАТО укреплять собственную оборону. По его словам, «глобальные угрозы усиливаются». Также представители стран-членов альянса обсудили необходимость роста военных расходов и принятия на себя большей ответственности за обеспечение безопасности в Европе.

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