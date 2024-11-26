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07:39, 26 ноября 2024Мир

В Британии заявили о вхождении украинского конфликта в критическую фазу

Глава МО Британии Хили: конфликт на Украине вошел в критическую фазу
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Украинский конфликт достиг критической фазы, это требует от стран-участниц НАТО укреплять собственную оборону. Такое заявление сделал глава Минобороны Великобритании Джон Хили в разговоре с журналистами после переговоров с коллегами из МО Германии, Италии, Польши и Франции, передает ТАСС.

«Пришло время, чтобы Европа начала делать больше для обеспечения своей безопасности и коллективной обороны. Мы совместно укрепляем восточные рубежи НАТО, укрепляем сотрудничество в сфере разработки средств ПВО и дальнобойных ракет. Мы также работаем над активизацией совместных промышленных программ наших предприятий ВПК», — уточнил Хили.

По его словам, «глобальные угрозы усиливаются». Также представители стран-членов альянса обсудили необходимость роста военных расходов и принятия на себя большей ответственности за обеспечение безопасности в Европе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предположил, что именно Великобритания первой разрешила Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь российской территории с помощью переданного Киеву дальнобойного оружия. Он напомнил, что британские министры, не скрывая этого, давно обсуждали разрешение Киеву использовать такое оружие как угодно.

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