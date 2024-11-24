В Кремле назвали первую разрешившую бить вглубь России страну

Песков: нельзя исключать, что Британия первой разрешила ВСУ бить вглубь России

Нельзя исключать, что именно Великобритания первой разрешила Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь российской территории с помощью переданного Киеву дальнобойного оружия. Такое предположение сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» ее соведущему Павлу Зарубину.

«На уровне, по-моему, даже премьер-министра они говорили о том, что считают возможным использование их оружия как угодно. Они этого прямо не скрывали. Поэтому если говорить о каком-то акте разрешения киевскому режиму, то я думаю, что англичане могли быть вообще первыми здесь. Этого нельзя исключать», — отметил представитель Кремля.

20 ноября стало известно, что ВСУ нанесли массированный удар британскими ракетами Storm Shadow по Курской области.

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили ушел от ответа на вопрос по ударам ВСУ вглубь территории России. Он заявил, что подобные вопросы должны решаться в закрытом порядке и не раскрываться средствам массовой информации с целью оперативности принятия решений.