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10:14, 1 декабря 2024Бывший СССР

Бойцы ВСУ пожаловались на ложь со стороны командования

FT: сражавшиеся в Угледаре бойцы ВСУ пожаловались на ложь командования
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian 24 Mechanised brigade / AP

Сражавшиеся в Угледаре в Донецкой народной Республики (ДНР) бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на ложь со стороны командования. Об этом со ссылкой на слова военнослужащих сообщает Financial Times (FT).

«Мы прибыли [в Угледар] только с автоматическими винтовками. Они сказали, что будет 150 танков, их было 20... и обеспечить нам прикрытие было нечем», — рассказал на условиях анонимности офицер 123-й бригады украинской армии.

Он также сообщил, что за почти три года боевых действий в его подразделении ни разу не провели ротацию. По словам военного, командование отправляет солдат на убой, вместо того чтобы дать им реабилитироваться и отдохнуть.

Российские военные заняли Угледар в начале октября 2024 года. До этого бои за город продолжались более двух лет.

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