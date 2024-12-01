FT: сражавшиеся в Угледаре бойцы ВСУ пожаловались на ложь командования

Сражавшиеся в Угледаре в Донецкой народной Республики (ДНР) бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на ложь со стороны командования. Об этом со ссылкой на слова военнослужащих сообщает Financial Times (FT).

«Мы прибыли [в Угледар] только с автоматическими винтовками. Они сказали, что будет 150 танков, их было 20... и обеспечить нам прикрытие было нечем», — рассказал на условиях анонимности офицер 123-й бригады украинской армии.

Он также сообщил, что за почти три года боевых действий в его подразделении ни разу не провели ротацию. По словам военного, командование отправляет солдат на убой, вместо того чтобы дать им реабилитироваться и отдохнуть.

Российские военные заняли Угледар в начале октября 2024 года. До этого бои за город продолжались более двух лет.