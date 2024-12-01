В России высказались о судьбе Грузии

Сенатор Джабаров: перед глазами Грузии печальный опыт Украины

Перед глазами Тбилиси печальный опыт Украины, поэтому они понимают, к чему приводит такая конфронтация с Россией, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе с «Лентой.ру» сенатор высказался о судьбе Грузии.

«Мы можем судить только по заявлениям официальных лиц и по их действиям, так как мы в Грузии не представлены ни дипломатическим представительством, ни консульским. Но по тому, что говорят официальные лица, можно ожидать, что Грузия второй Украиной не станет. Сам глава правительства заявлял это неоднократно, потому что перед глазами у них печальный опыт Украины, и они понимают, к чему идет такая конфронтация с Россией», — считает Джабаров.

При этом сенатор отметил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили, у которой заканчиваются полномочия, отказалась уходить в отставку.

«Это точь-в-точь как [президент Украины Владимир] Зеленский. Я думаю, что это кончится очень печально, если она будет науськивать деструктивную оппозицию на массовые беспорядки, на поджоги в парламенте и так далее. Ее постигнет участь [бывший президент Грузии Михаил] Саакашвили. Потому что рано или поздно ее неприкосновенность закончится, она будет обычно гражданкой. Либо она сбежит во Францию, на свою родину, либо будет разделять с Саакашвили судьбу заключенных», — заключил он.

Ранее, в первый день работы на должности главы евродипломатии, Кая Каллас, прибывшая с визитом в Киев, выступила с поддержкой участников антиправительственных демонстраций в Тбилиси. Она осудила насилие со стороны силовиков, которому подвергаются протестующие, и решение победившей на выборах «Грузинской мечты» приостановить процедуру вступления в Евросоюз. Каллас предупредила, что ЕС может ввести санкции против Грузии на фоне массовых протестов из-за отказа от евроинтеграции.