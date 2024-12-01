ЕС пообещал перевести Украине несколько миллиардов бюджетной помощи

Кошта: ЕС пообещал Украине в декабре 4,2 миллиарда евро бюджетной помощи

Европейский союз (ЕС) пообещал перевести Украине в декабре 4,2 миллиарда евро бюджетной помощи. Об этом заявил новый глава Евровосовета Антониу Кошта, сообщает ТАСС.

«Евросоюз предоставит в декабре 4,2 миллиарда евро поддержки для бюджета Украины», — сказал он.

Кошта отметил, что с января 2025 года ЕС также будет финансировать Киев на уровне 1,5 миллиарда евро в месяц в рамках кредитной программы G7 в обмен на экономические преобразования. Глава Евросовета пообещал «приветствовать Украину в ЕС», однако не сказал, когда это случится. Он подчеркнул, что вступление — это процесс, основанный на результатах преобразований.

Ранее верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас оценила вероятность отправки европейских военных на Украину. По ее словам, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах.