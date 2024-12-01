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15:50, 1 декабря 2024Мир

В ЕС оценили вероятность отправки войск на Украину

Глава евродипломатии Каллас не исключила отправку европейских военных на Украину
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Reuters

В Евросоюзе (ЕС) не исключают, что европейские военные могут принять участие в конфликте с Россией на стороне Украины. Так вероятность отправки войск оценила верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас, слова которой приводит итальянское агентство ANSA..

«Обсуждение того, какие страны готовы направить своих военных на Украину, ведется до сих пор. Я думаю, не стоит ничего исключать и допускать двусмысленность в стратегических вопросах», — сказала глава дипломатии ЕС.

Каллас добавила, что даже в случае заключения перемирия Европа должна сыграть значительную роль в последующих событиях. Например, на Украине могут появиться военные, гарантирующие сохранение режима прекращения огня. Однако выбор в любом случае остается за Киевом, отметила она.

1 декабря Каллас и президент Евросовета Антониу Кошта приехали в Киев в первый день своей работы. Они объяснили это тем, что хотят таким образом продемонстрировать «неизменную поддержку украинского народа».

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