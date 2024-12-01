Новые главы Евросовета и евродипломатии прибыли в Киев в первый день работы

Новые глава евродипломатии Каллас и президент Евросовета Кошта приехали в Киев

Новые глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Кая Каллас и президент Евросовета Антониу Кошта приехали в Киев в первый день своей работы. Об этом Кошта сообщил в социальной сети X.

«С первого дня нашего мандата мы подтверждаем неизменную поддержку украинского народа. Горжусь тем, что нахожусь в Киеве вместе с Каей Каллас и Мартой Кос (еврокомиссар по расширению ЕС — прим. «Ленты.ру»)», — написал он.

Предыдущий глава евродипломатии Жозеп Боррель прибыл с визитом в украинскую столицу после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Он отметил, что его пятая поездка в Киев оказалась последней на посту главы дипломатической службы.