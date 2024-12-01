В горящем в Екатеринбурге здании цеха обрушилась кровля

В горящем в Екатеринбурге здании цеха обрушилось 400 квадратных метров кровли

Пожар в цехе по производству полистирола в Екатеринбурге привел к обрушению кровли здания на площади 400 квадратных метров. Об этом со ссылкой на МЧС сообщает РИА Новости.

В настоящее время известно об одном пострадавшем, с территории промзоны самостоятельно эвакуировались 70 человек. Количество спасателей увеличилось до 95 пожарных, задействованы 35 спецмашин, также на место едет пожарный поезд, дополняет издание E1.RU.

Ранее стало известно, что огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров. Судя по представленным видеозаписям, производственное помещение выгорело почти полностью.

Возможные причины пожара не указаны. Как отмечают очевидцы, возгорание произошло внутри здания, источник распространения огня не связан с материалами возле цеха или с крышей. В ассортименте компании, мощности которой расположены внутри здания, есть пенополистирольные плиты, фасадный декор из пенополистирола, утеплители для труб из пенополистирола. Все они являются горючими материалами.