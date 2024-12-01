На заводе в Екатеринбурге начался сильный пожар

В Екатеринбурге рядом с аэропортом загорелся цех по производству полистирола

В районе одной из промышленных площадок Екатеринбурга, расположенной неподалеку от аэропорта Кольцово, начался сильный пожар. По данным Telegram-канала Baza, горит цех по производству полистирола.

Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров, на место тушения вызваны дополнительные силы и средства. О возможной причине инцидента не сообщается.

Как отмечает Telegram-канал издания E1, полыхает само помещение, а не его крыша или материалы рядом. На месте уже работают 62 пожарных и 22 спецмашины.

Сотрудники Роспотребнадзора проверят качество воздуха в микрорайоне Кольцово, где расположено производство. До завершения измерений на улицу выходить не рекомендуется.

Две недели назад в Екатеринбурге загорелась Центральная городская клиническая больница №3. К возгоранию утеплителя привели ремонтные работы на крыше здания. Из здания эвакуировали 350 человек, включая 50 детей.