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13:15, 1 декабря 2024Россия

На заводе в Екатеринбурге начался сильный пожар

В Екатеринбурге рядом с аэропортом загорелся цех по производству полистирола
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

В районе одной из промышленных площадок Екатеринбурга, расположенной неподалеку от аэропорта Кольцово, начался сильный пожар. По данным Telegram-канала Baza, горит цех по производству полистирола.

Площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров, на место тушения вызваны дополнительные силы и средства. О возможной причине инцидента не сообщается.

Как отмечает Telegram-канал издания E1, полыхает само помещение, а не его крыша или материалы рядом. На месте уже работают 62 пожарных и 22 спецмашины.

Сотрудники Роспотребнадзора проверят качество воздуха в микрорайоне Кольцово, где расположено производство. До завершения измерений на улицу выходить не рекомендуется.

Две недели назад в Екатеринбурге загорелась Центральная городская клиническая больница №3. К возгоранию утеплителя привели ремонтные работы на крыше здания. Из здания эвакуировали 350 человек, включая 50 детей.

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