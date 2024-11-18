Названа причина пожара в российской больнице

В МЧС назвали причину пожара в больнице Екатеринбурга

Пожар в Центральной городской клинической больнице №3 в Екатеринбурге произошел вследствие ремонтных работ на крыше здания. Причину возгорания в российском медучреждении назвали в МЧС, передает ТАСС.

«Предварительно, на кровле проводились ремонтные работы, загорелся утеплитель», — уточнили в ведомстве.

По данным МЧС, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. Пожар уже потушили.

Всего из здания эвакуировали 350 человек, включая 50 детей.

Ранее сообщалось, что при пожаре пострадали двое рабочих, одного из которых госпитализировали.

В сети опубликовали видео, на котором видно, как люди выпрыгивают с третьего этажа на козырек здания больницы, спасаясь от огня.