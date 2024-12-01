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19:27, 1 декабря 2024Россия

Голодный россиянин порвал рот шаурмой

Shot: в Москве молодой человек порвал рот большой шаурмой
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

В Москве голодный молодой россиянин порвал себе рот шаурмой. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 29 ноября вечером 23-летний юноша пришел с друзьями перекусить в одно из заведений в Савеловском районе. Он заказал себе большую шаурму, но, начав есть, закричал от боли. Очевидцы рассказали, что молодой человек так торопился, что надорвал себе уголки рта — у него образовались две раны длиной около двух миллиметров.

Обращаться к врачам пострадавший не стал. Его друзья взяли у сотрудников кафе раствор зеленки, помогли ему обработать раны и удалились.

Ранее в Хакасии 12-летний школьник попал в реанимацию после катания на тюбинге. Ребенок катался на тюбинге на необорудованной снежной горке в Боградском районе республики.

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