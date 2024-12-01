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10:18, 1 декабря 2024Россия

Государственная Дума рассмотрит законопроекты о защите детей от потребления табака

Володин: Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от потребления табака
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Госдума рассмотрит законопроекты о защите детей от потребления табачной и никотинсодержащей продукции. Об этом в воскресенье, 1 декабря, в своем Telegram-канале написал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Речь идет о вейпах, электронных сигаретах, табаке, кальянах, насвае, снюсе, употребление которых может привести к серьезным заболеваниям, добавил политик.

«Результаты проверок показывают, что продавцы этой продукции в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей», — констатировал Володин.

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