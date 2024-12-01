Грызлов: заманивание Украины в ЕС — самый бессовестный обман в истории

Западные политики с 2013 года заманивали Украину в Евросоюз (ЕС), что стало самым бессовестным и результативным обманом в истории. Об этом заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов в интервью ТАСС.

«Ничто в истории Украины не предрешало неизбежности нынешнего развала <....> Это сделала часть украинского общества, которую обманули, а некоторые даже рады были обманываться. Как минимум с 2013 года украинское общество настойчиво заманивают "морковкой" членства в Европейском союзе. И это один из самых бессовестных, но и самых результативных обманов, возможно, за всю историю», — сказал Грызлов.

По его словам, на Украине не нашлось политика, который смог бы объединить несогласных с западным курсом Киева граждан. Посол России подчеркнул, что такие предпосылки имелись, приведя в качестве примера результаты референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что страны Запада намерены продолжать провокации, чтобы добиться максимальной эскалации на Украине. «Уже 2,5 года мы наблюдаем, как [президент Франции Эммануэль] Макрон подливает масла в огонь. То же касается и ЕС, который полностью под каблуком США, и они готовы на любые провокации», — сказал политик.