Филиппо: Запад будет добиваться максимальной эскалации на Украине

Страны Запада намерены продолжать провокации, чтобы добиться максимальной эскалации на Украине. Планы европейских государств, как сообщает РИА Новости, в ходе акции против отправки военных в республику раскрыл глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Уже 2,5 года мы наблюдаем, как [президент Франции Эммануэль] Макрон подливает масла в огонь. То же касается и ЕС, который полностью под каблуком США, и они готовы на любые провокации. После победы [Дональда] Трампа на выборах мы видим, что многие стремятся ускорить эскалацию конфликта на Украине», — сказал французский политик.

Филиппо добавил, что, по его мнению, это связано с озвученными планами Трампа по достижению мира на Украине. Из-за этого его противники принимают и будут принимать более воинственные решения. Затрагивая эту тему, политик осудил данное Киеву разрешение наносить удары вглубь территории России, а также передачу Украине противопехотных мин и потенциальную отправку в зону конфликта военных из европейских государств.

«Мы этого не хотим, так как понимаем, что мы же будем первыми жертвами. В любой момент ситуация может обостриться, и эскалация может достичь точки невозврата. Мы развяжем что-то, с чем не сможем справиться», — предупредил Филиппо.

Акция под названием «Национальная манифестация за мир» проходит в Париже 1 декабря. Она призвана указать на опасность провоенной и антироссийской политики Макрона.