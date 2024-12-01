Во Франции пройдет манифестация против отправки западных войск на Украину

Во Франции 1 декабря пройдет митинг против отправки западных войск на Украину

В Париже 1 декабря пройдет манифестация против отправки войск на Украину на фоне разрешения США, Великобритании и Франции Киеву применять ракеты для ударов по территории России. Об этом пишет РИА Новости.

Как уточняется, акция под названием «Национальная манифестация за мир» стартует на площади Пале-Руаяль недалеко от Люксембургского сада. Далее участники пройдут в направлении центра города. Акция призвана указать на опасность провоенной и антироссийской политики лидера Франции Эммануэля Макрона.

Организаторы манифестации рассказали, что во французских СМИ распространяется идея о якобы «российской угрозе», в связи с чем гражданам нужно «готовиться к войне» с Россией.

Ранее СМИ написали, что руководство Франции боится, что переговоры по Украине будут вести лишь Россия и США. В то время как Европа и Украина будут исключены из мирного диалога.

Несколькими днями ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что в случае отправки войск на Украину Эммануэль Макрон станет предателем своей страны. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обучение Францией солдат Вооруженных сил Украины говорит о прямом вовлечении Парижа в конфликт на Украине.