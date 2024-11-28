Во Франции испугались исключения Европы и Украины из мирных переговоров

Economist: Франция боится, что переговоры по Украине будут вести лишь РФ и США

Руководство Франции боится, что переговоры по Украине будут вести лишь Россия и США, в то время как Европа и Украина будут исключены из мирного диалога. Об этом пишет журнал Economist.

«Советники президента Франции Эммануэля Макрона обеспокоены тем, что дипломатия станет американо-российским делом, а Украина и Европа будут оставлены в стороне», — утверждается в публикации.

Издание также приводит мнение неназванного дипломата из восточноевропейского государства, заявившего, что Европе не стоит создавать впечатление, будто она не стремится к достижению мира на Украине. По его словам, избранный президент США Дональд Трамп хочет, чтобы европейские политики высказали ему свои идеи по урегулированию конфликта.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова начать переговоры по Украине в том случае, если Запад признает безальтернативность предложения президента РФ Владимира Путина о выводе украинских войск из новых российских регионов и отказе вступления Киева в НАТО.