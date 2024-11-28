В МИД назвали условие начала переговоров по Украине

МИД: для начала переговоров по Украине Запад должен воспринять слова Путина

Россия готова начать переговоры по Украине в том случае, если США и другие страны Запада признают безальтернативность предложения президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил 14 июня на встрече с руководством МИД (вывод украинских войск с новых регионов России и отказ Киева от вступления в НАТО — прим. "Ленты.ру"). Такое условие в интервью РИА Новости назвал замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По его словам, переговорное решение украинского кризиса возможно только в этом случае. Если же Запад продолжит «упорствовать в своих заблуждениях», то базы для переговорного процесса не будет.

«Выбор за ними, он достаточно простой, бинарный — либо принять то, что предложено Путиным, либо оставаться там, где сейчас, с перспективой дальнейшего для них ухудшения ситуации», — заключил дипломат.

Ранее Рябков заявил, что США пока не осознают последствий своей вовлеченности в конфликт на Украине, но Россия добьется того, что их «охватит дрожь и оторопь». «Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», — сказал он.