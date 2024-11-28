В МИД России пообещали добиться «дрожи» в США

Рябков: Россия добьется, чтобы США охватила дрожь от их действий на Украине

США пока не осознают последствий их вовлеченности в конфликт на Украине, но Россия добьется того, что их «охватит дрожь и оторопь». Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости.

Он отметил, что власти США «с невероятной легкостью» обсуждают детали ударов вглубь территории России американским оружием, тем самым подтверждая, что Вашингтон уже является стороной конфликта.

По словам замглавы внешнеполитического ведомства, прежде подобная ситуация вызвала бы дрожь и оторопь в американской администрации, однако сейчас этого не происходит. «Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», — заключил он.

Ранее Рябков заявил, что запуск баллистической ракеты средней дальности «Орешник» является сигналом для стран Запада, чтобы те приняли решение для остановки военной помощи Украине и ее политических авантюр.