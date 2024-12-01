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10:53, 1 декабря 2024Экономика

Названа сумма расходов россиян на новогодний стол

РИА Новости: набор продуктов для новогоднего стола в России подорожал на 13,5 %
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Стоимость набора продуктов для традиционного новогоднего стола в этому году составит 9,1 тысячи рублей, что на 13,5 процента больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) за октябрь сообщает РИА Новости.

Новогодняя корзина включает в себя продукты для горячего блюда, овощную нарезку, закуски, бутерброды, салаты, фрукты, торт, игристое и столовое вино, коньяк, минеральная вода, сок и чай.

Самой дорогой из закусок назвали бутерброды с красной икрой. Для приготовления 12 штук надо будет отдать 2 326 рублей, годом ранее они обошлись бы в 1 746 рублей. Овощная нарезка и торт выросла в цене на 12 процентов, до 488 рублей и 628 рублей соответственно, а бутылка шампанского подорожала с 349 рублей до 385 рублей.

В тройке самых выросших в цене продуктов названы картофель (плюс 65 процентов), икра (плюс 34 процента) и сливочное масло (плюс 31 процент). А вот курица, которая, как и картофель, считается частью горячего блюда, напротив, упала в цене на 7 процентов.

Ранее исследовательская компаниа «Контур.Маркет» подсчитала, что в 2024 году средняя розничная стоимость продуктовой корзины в российских магазинах увеличилась на 13 процентов, что в полтора раза выше официальной инфляции.

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