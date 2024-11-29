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18:03, 29 ноября 2024Экономика

В России заметно выросла стоимость продуктовой корзины

«Контур.Маркет»: стоимость продуктовой корзины в России выросла на 159 рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / Globallookpress.com

В 2024 году средняя розничная стоимость продуктовой корзины в российских магазинах увеличилась на 13 процентов, или на 159 рублей. О заметном подорожании набора основных продуктов питания сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследовательской компании «Контур.Маркет».

В состав продуктовой корзины входят более тридцати наименований ключевых продуктов питания. Речь идет в том числе о картофеле, различных видах мяса, включая говядину, а также молочных продуктах, рыбе, овощах и фруктах. Стоимость большинства входящих в продуктовую корзину продуктов с начала 2024 года значительно увеличилась, пояснили в компании.

Аналитик «Контур.Маркета» Дарья Жигалина связала подобную динамику с усилением общего инфляционного давления на российскую экономику, ростом затрат производителей на логистику и энергоресурсы. Кроме того, в 2024 году заметно выросли расходы отечественных предприятий на обслуживание техники.

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Средняя розничная цена картофеля в России с января выросла на 24 процента на фоне низкой урожайности, аналогичную динамику продемонстрировало растительное масло. В свою очередь, стоимость говядины и чая в магазинах за этот период времени увеличилась в среднем на 18 процентов. Стандартная упаковка сливочного масла подорожала на 22 процента, а средняя цена пищевой соли показала прирост в 27 процентов.

Ранее аналитики облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» сообщили о заметном подорожании в России полутвердых и твердых сыров. Розничная стоимость этой продукции в магазинах в 2024 году увеличилась в среднем на 16,5 процента, до 261,9 рубля за стандартный кусок массой 200 граммов. В свою очередь, замглавы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов заявил, что к середине октября средняя розничная наценка на сливочное масло достигла 70 процентов.

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