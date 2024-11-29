В России резко подорожали еще несколько ключевых продуктов питания

«Контур.Маркет»: в России резко подорожали соль, картофель и говядина

В 2024 году средняя стоимость полукилограммовой упаковки пищевой соли в российских магазинах увеличилась на 27 процентов и достигла отметки в 46 рублей. О подорожании еще одного ключевого продукта в РФ сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков компании «Контур.Маркет».

Пищевая соль за отчетный период продемонстрировала самое сильное подорожание. В качестве основных причин резкого подорожания этого продукта аналитик исследовательской компании Дарья Жигалина назвала заметное увеличение затрат на производство и транспортировку, а также рост цен на энергоносители и топливо.

В меньшей степени выросли средние цены на растительное масло и картофель (плюс 24 процента оба), сливочное масло (плюс 22 процента), а также на говядину и чай, которые прибавили в стоимости по 18 процентов. Среди ключевых продуктов питания единственным исключением стал сахар. Средняя розничная стоимость этого продукта за отчетный период продемонстрировала противоположную динамику и сократилась на 16 процентов.

В результате стоимость продуктовой корзины в целом по России за год выросла на 13 процентов и достигла отметки в 159 рублей. Жигалина связала подобную динамику с усилением инфляционного давления, а также с изменениями в логистике и производственных цепочках. Кроме того, в 2024 году заметно выросли затраты предприятий на обслуживание техники. «Это также влияет на конечную стоимость продуктов», — заключила аналитик.

Ранее эксперты облачного сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр» сообщили о заметном удорожании в России полутвердых и твердых сыров. Розничная стоимость этой продукции выросла за год на 16,5 процента. Только за сентябрь сыры прибавили в цене в 5,2 процента. В результате к началу ноября цены на кусок этой продукции массой 200 граммов в продуктовых сетях достигли в среднем 261,9 рубля.