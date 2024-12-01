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21:42, 1 декабря 2024Мир

Хуситы сообщили об атаке на эсминец и судна снабжения армии США

Хуситы сообщили о ракетной атаке на эсминец и три судна снабжения армии США
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Mohamed Al-Sayaghi / Reuters

Йеменское движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север страны, атаковало ракетами и беспилотниками американский эсминец и три судна снабжения армии США в Аденском заливе и Аравийском море. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа, передает РИА Новости.

Сариа подчеркнул, что три атакованных корабля назывались Liberty Grace, Maersk Saratoga и Stena Impeccable.

Отмечается, что хуситы совершили эту операцию в Аденском заливе и Аравийском море посредством 16 баллистических и крылатых ракет и беспилотников.

1 декабря Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских Военно-морских силах сообщило о нападении на неназванное судно в районе йеменского порта Аден. Инцидент произошел примерно в 150 километрах от берега.

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