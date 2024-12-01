На судно у берегов Йемена совершено нападение

ВМС Великобритании сообщили о нападении на судно у берегов йеменского порта Аден

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских Военно-морских силах (ВМС) узнало о нападении на неназванное судно в районе йеменского порта Аден. Об этом говорится в сообщении ведомства в социальной сети Х.

Инцидент произошел примерно в 150 километрах от берега. Власти ведут расследование, UKMTO рекомендовал судам проходить этот район с особой осторожностью, а также сообщать о любой наблюдаемой подозрительной активности.

Север Йемена, в том числе часть побережья Красного моря, контролирует движение «Ансар Алла», сторонников которого называют хуситами. Они неоднократно атаковали проходящие мимо гражданские суда в связи с поддержкой Палестины. При этом хуситы утверждают, что нападению подвергаются только те объекты, которые связаны с Израилем.

Ранее хуситы заявили, что нанесли удары беспилотниками и ракетами по американскому авианосцу «Авраам Линкольн» в Красном море. По словам военного представителя группировки, авианосец планировал наносить удары по территории Йемена, в связи с чем по нему и открыли огонь.